Кейтлин Кларк признана новичком сезона в женской НБА

Разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кларк получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов. Форвард «Чикаго Скай» Энджел Риз получила оставшийся голос.

«Для меня это невероятная честь. Больше всего я благодарна всем, кто поддерживал меня в течение прошедшего сезона — моей семье и друзьям, моим товарищам по команде, организации «Фивер». Я так горжусь тем, чего мы достигли, и так взволнована тем, что нас ждёт в будущем», — приводит слова Кларк портал CBC.ca.