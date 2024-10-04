Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кейтлин Кларк признана новичком сезона в женской НБА

Кейтлин Кларк признана новичком сезона в женской НБА
Комментарии

Разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кларк получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов. Форвард «Чикаго Скай» Энджел Риз получила оставшийся голос.

«Для меня это невероятная честь. Больше всего я благодарна всем, кто поддерживал меня в течение прошедшего сезона — моей семье и друзьям, моим товарищам по команде, организации «Фивер». Я так горжусь тем, чего мы достигли, и так взволнована тем, что нас ждёт в будущем», — приводит слова Кларк портал CBC.ca.

Слова Леброна о Кларк:
Леброн Джеймс объяснил, почему с уважением относится к Кейтлин Кларк
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android