Джеймс Харден: НБА пришлось подстраиваться под меня

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден рассказал о своём настрое перед сезоном НБА, а также поделился мыслями о том, что ему нужно делать, чтобы помочь команде выиграть титул.

«В этом сезоне я буду, вероятно, в лучшей [физической] форме за последние пять-семь лет. Но не буду много говорить, хочу просто выйти на площадку и доказать это. Я был одним из тех парней, к которым НБА пришлось подстраиваться. Что нужно, чтобы выиграть титул? Надо обладать большим талантом, поддерживать здоровье и следить за ним. Я ни о чём не жалею. Мне по-прежнему нравится играть в баскетбол и веселиться. Хочу продолжать совершенствоваться и оставаться лидером команды», — приводит слова Хардена издание Mundo Deportivo.