Инсайдер НБА назвал команду, чей состав является «самым талантливым» за последние 20 лет

Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чей состав является «самым талантливым» за последние 20 лет.

«Это самый талантливый состав «Нью-Йорк Никс», который мы видели за последние два десятилетия», — сказал Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.

В ночь на 28 сентября появилась информация о том, что Карл-Энтони стал частью сделки с «Никс». В ходе обмена Таунс отправился в Нью-Йорк, а «Тимбервулвз» получили тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.

Ранее инсайдер объяснил, почему «Миннесота» выиграла от обмена Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк».