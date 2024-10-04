Билет на дебютную игру Джордана в НБА и карточка с его автографом выставлены на аукцион

Билет на дебютную игру легендарного игрока Майкла Джордана в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также коллекционная карточка с его автографом выставлены на аукцион. Об этом сообщает портал WGN-TV.

Вещи будут выставлены на аукцион до конца октября. А победитель торгов также получит флешку, на которой представлены эксклюзивные материалы с автограф-сессии, в ходе которой Джордан расписался на карточке.

Фото: wgntv.com

Фото: wgntv.com

Напомним, в дебютном матче в НБА Джордан играл в составе «Чикаго Буллз» против «Вашингтон Буллетс» (сейчас «Вашингтон Уизардс»). В ходе матча Майкл набрал 16 очков, сделал шесть подборов, отдал семь передач, совершил четыре блок-шота и два перехвата. Встреча завершилась со счётом 109:93 в пользу «Чикаго».