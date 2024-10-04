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Игрок «Хьюстона» Стивен Адамс показал свою спальню, в которой у него есть лишь один матрас

Игрок «Хьюстона» Стивен Адамс показал свою спальню, в которой у него есть лишь один матрас
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Новозеландский центровой «Хьюстон Рокетс» Стивен Адамс на своей странице в социальных сетях показал свою спальню, в которой есть лишь один матрас с подушкой.

Фото: Страница Адамса в социальных сетях

Сезон-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стивен пропустил из-за травмы задней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что новозеландец вернётся в предстоящем сезоне.

Напомним, Адамс выступает в НБА с 2013 года. За это время он успел сменить три команды — «Оклахома-Сити Тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Мемфис Гриззлиз», «Хьюстон Рокетс». В 2014 году Адамс вошёл во вторую символическую сборную новичков сезона НБА.

Ранее стало известно, что новичок «Хьюстона» будет играть под номером, который ни разу не использовался в НБА.

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