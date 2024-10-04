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Дэвис — о тренерском подходе Редика: я не знаю половины слов, которые он использует

Дэвис — о тренерском подходе Редика: я не знаю половины слов, которые он использует
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис подверг критике тренерский подход Джей Джей Редика. Ранее тот заявил об использовании аналитики и данных, чтобы улучшить результаты команды в этом предстоящем сезоне НБА.

«Я даже не понимаю половины слов, которые они используют. Для меня это не имеет значения. Важно лишь то, наберём ли мы в конце игры больше очков, чем другая команда. Это всё, что меня беспокоит. Аналитика и всё, о чём они говорят, для меня ничего не значат. Меня не волнуют цифры», — приводит слова Энтони Дэвиса портал Heavy.

Ранее Редик резко ответил журналисту из-за вопроса, который счёл некомпетентным.

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