Игроки «Бостона» оставили Уэстбрука свободным на 3-очковой дистанции, Йокич отдал передачу

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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 95:91 в пользу «Бостона».

В середине первой четверти произошёл примечательный момент, в рамках которого разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук получил передачу от Николы Йокича, будучи свободным на трёхочковой дистанции. Как итог, Уэстбрук оказался точен.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Расселл присоединился к «Наггетс» по итогам минувшего межсезонья. На данный момент баскетболисту 35 лет. В прошлом сезоне Уэстбрук выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».