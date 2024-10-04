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Игроки «Бостона» оставили Уэстбрука свободным на 3-очковой дистанции, Йокич отдал передачу

Игроки «Бостона» оставили Уэстбрука свободным на 3-очковой дистанции, Йокич отдал передачу
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 95:91 в пользу «Бостона».

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Уильямс, Янг, Холл, Холмс, Йокич, Джонс, Ннаджи, Александер, Пикетт, Маррей, Макглотан, Чанчар, Гордон
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Уайт, Притчард, Уокер, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Watson, Хозер, Корнет, Скапинцев, Хорфорд, Спрингер, Харпер Мл., Scheierman, Кета

В середине первой четверти произошёл примечательный момент, в рамках которого разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук получил передачу от Николы Йокича, будучи свободным на трёхочковой дистанции. Как итог, Уэстбрук оказался точен.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Расселл присоединился к «Наггетс» по итогам минувшего межсезонья. На данный момент баскетболисту 35 лет. В прошлом сезоне Уэстбрук выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».

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