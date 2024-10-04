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Бывший игрок НБА назвал Леброна Джеймса величайшим, несмотря на неприязнь к нему

Бывший игрок НБА назвал Леброна Джеймса величайшим, несмотря на неприязнь к нему
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Жоаким Ноа назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории лиги, а также объяснил, почему испытывал к нему неприязнь.

«Леброн был настолько талантлив и так хорош, что иногда мне казалось, будто он начнёт танцевать. Это меня бесило. Я пытался победить. Этого так и не произошло. Я всё ещё перевариваю [наш конфликт].

Мы конкуренты, в конце концов. Этот парень заслужил, чтобы ему вручили цветы. Он величайший игрок в истории, величайший из тех, против кого мне когда-либо приходилось играть», — приводит слова Жоакима портал Sportskeeda.

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