Стал известен статус Леброна Джеймса перед первым предсезонным матчем НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участия в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», который пройдёт завтра, 5 октября, в 5:30 мск.

Как информирует североамериканский журналист и обозреватель ESPN Дэйв Макменамин, ссылаясь на главного тренера лос-анджелесской команды Джей Джей Редика, звёздный форвард не сыграет по решению тренерского штаба клуба.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».