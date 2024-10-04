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Стал известен статус Леброна Джеймса перед первым предсезонным матчем НБА

Стал известен статус Леброна Джеймса перед первым предсезонным матчем НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участия в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», который пройдёт завтра, 5 октября, в 5:30 мск.

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как информирует североамериканский журналист и обозреватель ESPN Дэйв Макменамин, ссылаясь на главного тренера лос-анджелесской команды Джей Джей Редика, звёздный форвард не сыграет по решению тренерского штаба клуба.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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