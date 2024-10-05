Названы намерения «Голден Стэйт» относительно Бронни Джеймса перед драфтом НБА — 2024

Североамериканская журналистка и обозревательница ESPN Рамона Шелберн в своём последнем материале высказалась по поводу вероятного прихода атакующего защитника Бронни Джеймса в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Главный тренер команды [Стив Керр] оценил его навыки и включил в список драфта. Выбор его перед «Лейкерс», у которых был 55-й пик, мог бы стать хитрым ходом — возможно, даже для того, чтобы привлечь Джеймса подписать контракт как свободного агента.

Однако, по словам источников, «Уорриорз» решили уважать пожелания Джеймса, которые он чётко выразил, и «Лейкерс» дали понять, что готовы их выполнить», — приводит слова Шелберн ESPN US.