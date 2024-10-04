Звёздный игрок НБА сделал селфи с победителем Лиги чемпионов Анри

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий в клубе «Денвер Наггетс» на позиции центрового, серб Никола Йокич сделал селфи с бывшим нападающим «Барселоны», лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Фото: Страница «Денвер Наггетс» в социальных сетях

Напомним, в минувшем сезоне НБА сербский центровой принял участие в 79 матчах. В среднем за игру Никола Йокич набирал 26,4 очка, делал 12,4 подбора, отдавал 9,0 передачи, а также совершал 1,3 перехвата. Также он был признан MVP регулярного сезона-2023/2024.

Ранее игроки «Бостон Селтикс» оставили Расселла Уэстбрука свободным на трёхочковой дистанции, а Никола Йокич отдал передачу.