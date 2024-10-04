Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звёздный игрок НБА сделал селфи с победителем Лиги чемпионов Анри

Звёздный игрок НБА сделал селфи с победителем Лиги чемпионов Анри
Комментарии

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий в клубе «Денвер Наггетс» на позиции центрового, серб Никола Йокич сделал селфи с бывшим нападающим «Барселоны», лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Фото: Страница «Денвер Наггетс» в социальных сетях

Напомним, в минувшем сезоне НБА сербский центровой принял участие в 79 матчах. В среднем за игру Никола Йокич набирал 26,4 очка, делал 12,4 подбора, отдавал 9,0 передачи, а также совершал 1,3 перехвата. Также он был признан MVP регулярного сезона-2023/2024.

Ранее игроки «Бостон Селтикс» оставили Расселла Уэстбрука свободным на трёхочковой дистанции, а Никола Йокич отдал передачу.

Сейчас смотрят:
Видео
Игроки «Бостона» оставили Уэстбрука свободным на 3-очковой дистанции, Йокич отдал передачу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android