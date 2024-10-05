Бронни Джеймс: кажется, атмосфера в «Лейкерс» сейчас даже лучше, чем в прошлом году

Новоиспечённый атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс высказался по поводу главного тренера лос-анжелесской команды Джей Джей Редика и о том, какая атмосфера сейчас царит в коллективе.

«На мой взгляд, Джей Джей Редик — отличный тренер. Атмосфера в команде просто замечательная. Мне кажется, она даже лучше, чем в прошлом году, если судить по тому, что я слышал», — сказал Джеймс во время пресс-конференции.

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