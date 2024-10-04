«Фенербахче» победил «Олимпиакос» с отрывом в 11 очков
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Сегодня, 4 октября, состоялся матч между турецким «Фенербахче» и греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 82:71 (17:13, 15:23, 25:20, 25:15) в пользу турецкого клуба.
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
04 октября 2024, пятница. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 71
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Болдуин, Уилбекин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Холл, Пьерр, Гудурич, Zagars, Колсон, Марьянович, Берч
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Ларенцакис, Вильдоса, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Петрушев, Маккиссик, Фурнье
Наиболее результативным игроком в составе «Фенербахче» стал американский защитник Уэйд Болдуин. В ходе матча ему удалось набрать 19 очков, сделать пять подборов, отдать семь передач, а также совершить один блок-шот и два перехвата.
Самым результативным игроком греческого клуба стал американский центровой Мозес Райт. За время встречи он набрал 15 очков, сделал семь подборов, отдал одну передачу, а также совершил два перехвата.
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