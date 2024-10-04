«Фенербахче» победил «Олимпиакос» с отрывом в 11 очков

Сегодня, 4 октября, состоялся матч между турецким «Фенербахче» и греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 82:71 (17:13, 15:23, 25:20, 25:15) в пользу турецкого клуба.

Наиболее результативным игроком в составе «Фенербахче» стал американский защитник Уэйд Болдуин. В ходе матча ему удалось набрать 19 очков, сделать пять подборов, отдать семь передач, а также совершить один блок-шот и два перехвата.

Самым результативным игроком греческого клуба стал американский центровой Мозес Райт. За время встречи он набрал 15 очков, сделал семь подборов, отдал одну передачу, а также совершил два перехвата.