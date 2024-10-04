Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА рассказал о зарубе Леброна Джеймса с Дуэйном Уэйдом на тренировке

Чемпион НБА рассказал о зарубе Леброна Джеймса с Дуэйном Уэйдом на тренировке
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Норрис Коул рассказал, как Леброн Джеймс провёл игру один на один с Дуэйном Уэйдом.

«Это не дошло до суда, было впечатляюще. Помню одну тренировку, когда Леброн с Ди-Уэйдом зарубились. Они играли один на один, но на площадке было ещё четыре парня. Леброн пытался доказать, что он особенный. Дуэйн сделал пару бросков, и мы поняли: «Это будет одна из тех тренировок [о которых мы будем потом рассказывать]». И Леброн, и Дуэйн выкладывались по полной. Но потом Брон начал делать броски, которые больше никому не удавалось делать. Он делал их, меняя опорные ноги, ставил обманки и лёжа. Почти как Майкл Джордан ложился на площадку и забрасывал. Леброн бегал по площадке, смотрел на Пэта Райли и кричал ему: «Я знаю, что тебе нравится Дуэйн, но я другой», — приводит слова Норриса портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Бывший игрок НБА назвал Леброна Джеймса величайшим, несмотря на неприязнь к нему
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android