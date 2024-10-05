«Црвена Звезда» победила «Париж» с преимуществом в три очка

Сегодня, 4 октября, состоялась игра между сербским клубом «Црвена Звезда» и французским «Париж» в рамках первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 80:77 (17:17, 18:25, 23:15, 22:19) в пользу сербского клуба.

Самым результативным игроком «Црвены Звезды» стал сербский атакующий защитник Неманья Недович. За время игры он набрал 21 очко, а также отдал три передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Парижа» стал северомакедонский разыгрывающий защитник Тимоти Шортс. В ходе встречи ему удалось набрать 16 очков, сделать три подбора, а также четыре передачи и три перехвата.