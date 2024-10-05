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Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
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«Црвена Звезда» победила «Париж» с преимуществом в три очка

«Црвена Звезда» победила «Париж» с преимуществом в три очка
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Сегодня, 4 октября, состоялась игра между сербским клубом «Црвена Звезда» и французским «Париж» в рамках первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 80:77 (17:17, 18:25, 23:15, 22:19) в пользу сербского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
04 октября 2024, пятница. 22:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
77 : 80
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Париж: Шортс, Малкольм, Hifi, Уорд, Кавалье, Sy, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Jantunen, Уаттара
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Даум, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш

Самым результативным игроком «Црвены Звезды» стал сербский атакующий защитник Неманья Недович. За время игры он набрал 21 очко, а также отдал три передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Парижа» стал северомакедонский разыгрывающий защитник Тимоти Шортс. В ходе встречи ему удалось набрать 16 очков, сделать три подбора, а также четыре передачи и три перехвата.

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