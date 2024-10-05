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Дрэймонд Грин выплатил за карьеру в НБА более $ 3 млн за дисквалификации

Дрэймонд Грин выплатил за карьеру в НБА более $ 3 млн за дисквалификации
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выплатил за карьеру порядка $ 900 тыс. за технические фолы и $ 3,2 млн за дисквалификации. На это обратил внимание аккаунт Clutch Points в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, штрафы за технические фолы составляют от $ 2 тыс. до $ 3 тыс. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский игрок принял участие в 56 матчах. В среднем за встречу Дрэймонд набирал 8,7 очка, делал 7,1 подбора, отдавал 6,0 передачи, а также совершил 1,0 перехвата.

Ранее Дрэймонд Грин оценил перспективы «Голден Стэйт Уорриорз» вновь стать чемпионом НБА.

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