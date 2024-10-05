Результаты игрового дня 4 октября Евролиги
Поделиться
4 октября состоялись матчи 1-го тура Евролиги по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
«Фенербахче» — «Олимпиакос» — 82:71;
«Париж» — «Црвена Звезда» — 77:80;
«Виртус» — «Анадолу Эфес» — 67:76.
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
04 октября 2024, пятница. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 71
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Болдуин, Уилбекин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Холл, Пьерр, Гудурич, Zagars, Колсон, Марьянович, Берч
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Ларенцакис, Вильдоса, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Петрушев, Маккиссик, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
04 октября 2024, пятница. 22:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
77 : 80
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Париж: Шортс, Малкольм, Hifi, Уорд, Кавалье, Sy, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Jantunen, Уаттара
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Даум, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
04 октября 2024, пятница. 22:00 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
67 : 76
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Morgan, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Tucker
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024-го по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
Комментарии
- 5 октября 2024
-
01:23
-
00:46
-
00:39
-
00:02
- 4 октября 2024
-
23:27
-
22:35
-
22:08
-
21:44
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
20:06
-
19:43
-
19:14
-
18:14
-
17:23
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:46
-
16:13
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:27
-
15:22
-
15:17
-
15:06
-
14:28
-
14:13
-
13:24
-
13:15
-
13:00
-
12:29
-
11:47