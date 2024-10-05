Результаты игрового дня 4 октября Евролиги

4 октября состоялись матчи 1-го тура Евролиги по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

«Фенербахче» — «Олимпиакос» — 82:71;

«Париж» — «Црвена Звезда» — 77:80;

«Виртус» — «Анадолу Эфес» — 67:76.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024-го по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.