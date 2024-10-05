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Названы пять самых возрастных игроков Единой лиги ВТБ

Названы пять самых возрастных игроков Единой лиги ВТБ
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Официальный телеграм-канал Единой лиги ВТБ опубликовал топ-5 игроков лиги с максимальным возрастом.

Самым возрастным баскетболистом Единой лиги в этом сезоне стал атакующий защитник МБА-МАИ Евгений Воронов — 38 лет, 4 месяца и 28 дней по состоянию на 5 октября. Второе место в этом рейтинге занял разыгрывающий защитник «Уралмаша» Антон Глазунов — 38 лет, 1 месяц и 10 дней.

На третью строчку попал лёгкий форвард ЦСКА Никита Курбанов, которому 5 октября исполняется ровно 38 лет. В топ-5 вошли также атакующий защитник «Пари НН» Евгений Бабурин (37 лет, 3 месяца и 1 день) и тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич (37 лет, 2 месяца и 18 дней).

Календарь Единой лиги ВТБ
Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
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