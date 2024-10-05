16-летний Амосов возглавил топ-5 самых молодых игроков Единой лиги ВТБ

Официальный телеграм-канал Единой лиги ВТБ опубликовал топ-5 самых юных баскетболистов лиги.

Самым молодым игроком не только текущего чемпионата, но и в истории Единой Лиги ВТБ стал лёгкий форвард «Самары» Егор Амосов — 16 лет, 8 месяцев и 12 дней по состоянию на 5 октября. Второе место в этом рейтинге занял лёгкий форвард «Пармы» Лев Свинин — 17 лет, 11 месяцев и 26 дней.

На третью строчку попал центровой МБА-МАИ Максим Огарков — 18 лет, 8 месяцев и 17 дней. В топ-5 вошли также разыгрывающий защитник «Пармы» Иван Егоров (19 лет, 3 месяца и 17 дней) и защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко (19 лет, 7 месяцев и 25 дней).