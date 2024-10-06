«Бостон» — «Денвер»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Этихад Арена» между собой сыграют «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть на NBA TV, доступный в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».