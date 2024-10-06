Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс»: во сколько начало матча НБА 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 6 октября 2024

«Бостон» — «Денвер»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 6 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Этихад Арена» между собой сыграют «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

НБА — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть на NBA TV, доступный в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Сейчас читают:
Что нового в НБА? 5 причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир
Что нового в НБА? 5 причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android