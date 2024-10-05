Во время трансляции предсезонного матча НБА «Лейкерс» — «Миннесота» внезапно пошла реклама

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 34:21 в пользу «Миннесоты».

В начале первой четверти произошёл забавный момент, когда во время одной из атак «Лейкерс» на трансляции внезапно пошла реклама. Как итог, зрители не смогли увидеть, чем завершилось владение «озёрников».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».