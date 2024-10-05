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Во время трансляции предсезонного матча НБА «Лейкерс» — «Миннесота» внезапно пошла реклама

Во время трансляции предсезонного матча НБА «Лейкерс» — «Миннесота» внезапно пошла реклама
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 34:21 в пользу «Миннесоты».

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
23 : 39
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Реддиш, Винсент, James, Хэйс, Кристи, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Shannon, Никс, Макдэниелс, Dillingham, Эдвардс, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Мэйс, Эдвардс, Кларк, Гобер, Рэндл, Бэйтс-Диоп, Миллер, Дозьер, Гарза, Оморуи

В начале первой четверти произошёл забавный момент, когда во время одной из атак «Лейкерс» на трансляции внезапно пошла реклама. Как итог, зрители не смогли увидеть, чем завершилось владение «озёрников».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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