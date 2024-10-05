Инсайдер рассказал о вероятном будущем Джимми Батлера в «Майами»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о контрактной ситуации лёгкого форварда и одного из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлера с флоридским клубом.

«Несколько слов о «Хит». Во-первых, насколько я знаю, Джимми Батлер хочет быть в Майами. Его цель — получить новый контракт с «Хит». Кроме того, я думаю, у него есть опция игрока в его контракте.

От неё он, вероятно, откажется и станет свободным агентом. Но у него всё ещё есть эта возможность», — заявил Уиндхорст во время подкаста The Hoop Collective.

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