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Журналист назвал звёздного игрока НБА, которого могут обменять

Журналист назвал звёздного игрока НБА, которого могут обменять
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Известный североамериканский журналист и обозреватель ESPN Дэйв Макменамин предположил, что лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер в скором времени может быть обменян.

«Если поговорить с людьми из лиги и спросить: «Кто будет следующим известным или звёздным игроком, которого обменяют?», некоторые эксперты могут указать на Джимми Батлера», — поделился Макменамин в рамках подкаста The Hoop Collective.

Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст высказался о контрактной ситуации Джимми Батлера с флоридским клубом.

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