Бронни совершил потерю на ровном месте, но сумел заблокировать бросок в быстром отрыве

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло 50:32 в пользу «Миннесоты».

В начале второй четверти атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс находился на паркете. Во время одной из атак Джеймс совершил потерю, однако сумел исправить ситуацию, заблокировав бросок соперника. Однако «Миннесота» по итогам всё же смогла набрать очки.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».