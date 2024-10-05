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Бронни совершил потерю на ровном месте, но сумел заблокировать бросок в быстром отрыве

Бронни совершил потерю на ровном месте, но сумел заблокировать бросок в быстром отрыве
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло 50:32 в пользу «Миннесоты».

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
100 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Реддиш, Винсент, James, Хэйс, Кристи, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Shannon, Никс, Макдэниелс, Dillingham, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Мэйс, Эдвардс, Кларк, Гобер, Рэндл, Бэйтс-Диоп, Миллер, Дозьер, Гарза, Оморуи

В начале второй четверти атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс находился на паркете. Во время одной из атак Джеймс совершил потерю, однако сумел исправить ситуацию, заблокировав бросок соперника. Однако «Миннесота» по итогам всё же смогла набрать очки.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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