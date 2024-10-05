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Эксперт похвалил действия «Далласа» в межсезонье после проигрыша в финале НБА — 2024

Эксперт похвалил действия «Далласа» в межсезонье после проигрыша в финале НБА — 2024
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Североамериканский журналист и аналитик Тим Леглер высказался по поводу «Даллас Маверикс» после того, как клуб из Техаса в межсезонье приобрёл Клэя Томпсона, который до этого выступал за «Голден Стэйт Уорриорз».

«В прошлом году я часто критиковал «Даллас». Многие команды, которые впервые достигают такого уровня, думают: «Мы очень близки, давайте повторим и немного подкорректируем состав». Но «Даллас» сделал больше, чем просто небольшие изменения; они добавили ключевые элементы.

Я думаю, нельзя отрицать, что они значительно улучшили свою команду, и это нелегко сделать после выхода в финал», — поделился Леглер во время подкаста All NBA.

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