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Кайл Хайнс: люди говорили, как они ценят мою карьеру и то, что я сделал

Кайл Хайнс: люди говорили, как они ценят мою карьеру и то, что я сделал
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Четырёхкратный чемпион Евролиги и бывший игрок московского ЦСКА Кайл Хайнс оценил своё влияние на европейский баскетбол после завершения профессиональной карьеры.

— Как вы относитесь к своему вкладу в европейский баскетбол?
— Думаю, я только сейчас начинаю по-настоящему осознавать и ценить это, особенно после завершения карьеры. Многие люди делились со мной своими впечатлениями и говорили, как они ценят мою карьеру и то, что я сделал. Это заставляет меня немного поностальгировать и задуматься о своих достижениях.

Когда ты играешь, ты редко об этом задумываешься, потому что спортсмены всегда сосредоточены на будущем. Как только сезон заканчивается, мы уже думаем о следующем. Поэтому у меня не было возможности остановиться и оценить всё, что я сделал. Но теперь, когда я завершил карьеру, у меня есть время посмотреть фотографии и статьи, которые моя мама сохранила, и вспомнить разные моменты. Это позволяет мне поделиться своим опытом игры в Европе, — приводит слова Хайнса Hoopshype.

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