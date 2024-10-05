Кайл Хайнс: лучший товарищ по команде? Наверное, я бы выделил Милоша Теодосича

Четырёхкратный чемпион Евролиги и бывший игрок московского ЦСКА Кайл Хайнс назвал любимых товарищей по команде до завершения профессиональной карьеры в качестве баскетболиста.

— Кто был вашим лучшим товарищем по команде и самым сильным соперником?

— У меня было много отличных товарищей по команде, и выбрать одного сложно. Среди них Спанулис, Серхио Родригес, Нандо Де Коло. Но, наверное, я бы выделил Милоша Теодосича. Эти четверо — настоящие легенды для меня, все они были моими партнёрами по пик-н-роллу. Если бы у меня был свой Маунт-Рашмор, они бы точно туда попали. Самым сложным соперником, пожалуй, был Уолтер Тавареш — он внушал настоящий страх и всегда приходилось следить за его действиями на площадке.

Что касается игроков, с которыми мне было особенно интересно играть или противостоять им, это Джеймс Гист и Брайант Данстон. Мы все трое представляем поколение центровых небольшого роста: Джеймс играл за «Панатинаикос», а Брайант — за «Эфес». Игры с ними всегда были увлекательными, потому что я знал, что нас ждёт отличное противостояние. У нас схожие навыки и стиль игры, и мы хорошо знаем друг друга. Думаю, именно с этими двумя мне всегда было особенно приятно встречаться на площадке, — приводит слова Хайнса Hoopshype.