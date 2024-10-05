Сын Леброна Джеймса Бронни дебютировал в предсезонном матче НБА
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Сегодня, 5 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 124:107 в пользу «Миннесоты».
НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Реддиш, Винсент, James, Хэйс, Кристи, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Shannon, Никс, Макдэниелс, Dillingham, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Мэйс, Эдвардс, Кларк, Гобер, Рэндл, Бэйтс-Диоп, Миллер, Дозьер, Гарза, Оморуи
Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче, который стал дебютным для сына звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в рамках предсезонки НБА.
Бронни, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно два очка (1 из 6 с игры, где 0 из 1 — трёхочковые), сделав три блок-шота, один подбор и столько же результативных передач.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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