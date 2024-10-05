«Я не хочу этого слышать». Известный журналист раскритиковал Леброна Джеймса

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал слова лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что он не строит никаких ожиданий от нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не строю никаких ожиданий, и было бы нечестно сейчас возлагать их на нас. Единственное, на что мы можем полагаться, — это наша ежедневная отдача на тренировках и в работе. Мы должны доверять процессу и стремиться становиться лучше каждый день. Вот в чём суть», — говорил ранее Джеймс.

«Пропустите это мимо меня, я не хочу этого слышать. Вы играете за «Лейкерс». У «Лейкерс» всегда есть ожидания. Вам не обязательно вдаваться в детали, но вы не можете утверждать, что никаких ожиданий нет. Вы игрок «Лейкерс», а не «Клипперс», — заявил Смит в рамках собственного подкаста.