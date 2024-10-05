Бронни Джеймс повторил достижение Дуэйна Уэйда в предсезонном матче НБА 21-летней давности

Сегодня, 5 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 124:107 в пользу «Миннесоты».

Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче. Бронни провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно два очка (1 из 6 с игры, где 0 из 1 — трёхочковые), сделав три блок-шота, один подбор и столько же результативных передач.

Как сообщает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Бронни Джеймс стал первым с 2003 года защитником в истории предсезонных игр НБА, который в дебютном матче оформил как минимум три блок-шота. Ранее это удавалось Дуэйну Уэйду.