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Редик: Бронни Джеймса очень легко тренировать. Мне понравилось то, что я увидел от него

Редик: Бронни Джеймса очень легко тренировать. Мне понравилось то, что я увидел от него
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал выступление атакующего защитника и новичка команды Бронни Джеймса в первом предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором «Лейкерс» проиграли со счётом 107:124. Отметим, что сам Джеймс отметился двумя набранными очками и тремя блок-шотами.

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Реддиш, Винсент, James, Хэйс, Кристи, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Shannon, Никс, Макдэниелс, Dillingham, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Мэйс, Эдвардс, Кларк, Гобер, Рэндл, Бэйтс-Диоп, Миллер, Дозьер, Гарза, Оморуи

«Что вы заметили в его первых играх? Да, как тренерский штаб, перед матчем, когда мы обсуждали нашу окончательную ротацию, мы уделили внимание Бронни. У него были действительно удачные дни в августе и сентябре. На этой неделе он тоже показал себя с лучшей стороны. Мы очень довольны его прогрессом. Этот парень может делать в защите при своём росте то, что действительно уникально и может превратить его в очень сильного защитника, и это уже проявляется.

В атаке он всё ещё ищет своё место. Наша задача как программы по развитию игроков — помочь ему развиваться. Но мне понравилось то, что я увидел от Бронни. Честно говоря, его очень легко тренировать. У него отличная душа и замечательная энергия. Мне приятно быть рядом с ним. И я за него болею. Он хороший игрок, и мы рады, что он у нас в команде», — рассказал Редик в послематчевом интервью.

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