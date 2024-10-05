«Наблюдатели за членом». Экс-игрок НБА — о тестах на запрещённые вещества

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лучший игрок оборонительного плана сезона-2013/2014 Жоаким Ноа раскрыл подробности того, как в североамериканской лиге выборочно проверяют баскетболистов на употребление запрещённых веществ.

«Тебя регулярно проверяют на наркотики, и есть человек, который наблюдает за процессом, чтобы убедиться, что анализ сдаёшь именно ты. Наблюдатели за членом», — поделился Ноа во время подкаста All The Smoke.

Примечательно, что сам Ноа в марте 2017 года был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговой политики НБА. Тогда французский центровой выступал за «Нью-Йорк Никс».