Журналист: Леброна разрывало изнутри, когда он смотрел, как его сын играет

Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс прокомментировал дебютный матч атакующего защитника и новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (107:124).

«Бронни выглядел довольно небольшим на площадке — всего 185 сантиметров, не проявлял особой атлетичности и сделал три неудачных броска.

Его отец сидел на скамейке, сжав губы. Я уверен, что это сводило его с ума и разрывало изнутри, когда он смотрел, как его сын играет, не имея возможности помочь», — сказал Бэйлесс в видео, опубликованном в своей социальной сети.