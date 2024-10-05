Журналист: Леброна разрывало изнутри, когда он смотрел, как его сын играет
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Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс прокомментировал дебютный матч атакующего защитника и новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (107:124).
НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Knecht - 16, Ривз - 16, Расселл - 14, Винсент - 11, Кристи - 11, Хэйс - 9, Хатимура - 9, Вуд - 6, Traore - 5, Келли - 4, James - 2, Каслтон - 2, Olivari - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Льюис, Джеймс, Гудвин
Миннесота Тимбервулвз: Майнотт - 22, Dillingham - 21, Гарза - 20, Shannon - 14, Дивинченцо - 11, Никс - 10, Александер-Уолкер - 5, Конли - 5, Рид - 5, Макдэниелс - 3, Эдвардс - 2, Гобер - 2, Миллер - 2, Дозьер - 2, Эдвардс, Инглс, Мэйс, Кларк, Рэндл, Бэйтс-Диоп, Оморуи
«Бронни выглядел довольно небольшим на площадке — всего 185 сантиметров, не проявлял особой атлетичности и сделал три неудачных броска.
Его отец сидел на скамейке, сжав губы. Я уверен, что это сводило его с ума и разрывало изнутри, когда он смотрел, как его сын играет, не имея возможности помочь», — сказал Бэйлесс в видео, опубликованном в своей социальной сети.
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