«В WWE и злодей, и хороший парень получают деньги». Макги — о попадании в передачу О'Нила

36-летний американский звёздный центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» Джавэйл Макги прокомментировал свои регулярные попадания, подпортившие репутацию Макги, в юмористическое шоу Shaqtin' A Fool, принадлежащее легендарному игроку Шакилу О'Нилу.

«Я не понимал, насколько сильны средства массовой информации, и не понимал, что люди воспринимают это серьёзно. Я сыграл всего одну неудачную игру, где допустил ошибку, попавшую в выпуск к Шакилу, но у меня было 15 очков и шесть блок-шотов. Но вы ничего этого не показали.

Люди говорили: «Он ужасен. Почему он вообще в лиге?» Я подумал: «О чёрт, люди думают, что я очень плохой. Они не думают, что я хороший игрок». Дети подходили ко мне и кричали: «Ааа, Shaqtin' A Fool!» Потом НБА тоже начала поддерживать это. Дошло до того, что они начали писать об этом целую статью. В одном эпизоде ​​я был просто в топ-5 ошибок.

Посмотрите на WWE. У них есть злодей, и у них есть хороший парень. Но оба получают зарплату. Тогда Шакилу придётся платить мне эти клоунские деньги. Ты не собираешься платить мне посредственные деньги, проявлять ко мне неуважение и толкать мою карьеру под откос?" — приводит слова Джавэйла издание Fadeaway World.

Shaqtin' a Fool — это еженедельная рубрика в телешоу Inside the NBA, послематчевого шоу лиги на канале TNT. Макги является трёхкратным чемпионом лиги, дважды выиграв титул в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и единожды одержав победу с «Лос-Анджелес Лейкерс».