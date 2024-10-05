Единая лига: расписание матчей 5 октября

Сегодня, 5 октября, состоится игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Поклонников баскетбола ожидает один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Единой лиги 5 октября:

15:00 мск. «Пари НН» — ЦСКА.

После четырёх сыгранных матчей армейцы возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, не проиграв ни в одном матче. Вместе с ЦСКА поражений не потерпели такие команды, как петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

У сегодняшних соперников армейцев «Пари НН» три победы в четырёх матчах. Свою последнюю игру с «Уралмашем» нижегородцы проиграли.