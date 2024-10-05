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Единая лига: расписание матчей 5 октября

Единая лига: расписание матчей 5 октября
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Сегодня, 5 октября, состоится игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Поклонников баскетбола ожидает один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Единой лиги 5 октября:

15:00 мск. «Пари НН» — ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
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П1
X
П2

После четырёх сыгранных матчей армейцы возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, не проиграв ни в одном матче. Вместе с ЦСКА поражений не потерпели такие команды, как петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

У сегодняшних соперников армейцев «Пари НН» три победы в четырёх матчах. Свою последнюю игру с «Уралмашем» нижегородцы проиграли.

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