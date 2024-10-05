Главный тренер ЦСКА объяснил, почему игра с «Пари НН» будет сложной

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий выездной матч армейцев с «Пари НН» в рамках Единой лиги ВТБ, который пройдёт сегодня, 5 октября.

«Это будет наша третья выездная игра подряд, и она получится самой сложной. У «Пари НН» будет дополнительная мотивация после поражения в предыдущем матче.

Это хорошая и крепкая команда, они показывают хороший баскетбол на старте сезона, атмосфера в зале всегда «горячая», так что можно ожидать интересной борьбы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

Матч начнётся в 15:00 по московскому времени. После четырёх сыгранных матчей армейцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги.