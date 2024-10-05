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Главный тренер ЦСКА объяснил, почему игра с «Пари НН» будет сложной

Главный тренер ЦСКА объяснил, почему игра с «Пари НН» будет сложной
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий выездной матч армейцев с «Пари НН» в рамках Единой лиги ВТБ, который пройдёт сегодня, 5 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
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X
П2

«Это будет наша третья выездная игра подряд, и она получится самой сложной. У «Пари НН» будет дополнительная мотивация после поражения в предыдущем матче.

Это хорошая и крепкая команда, они показывают хороший баскетбол на старте сезона, атмосфера в зале всегда «горячая», так что можно ожидать интересной борьбы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

Матч начнётся в 15:00 по московскому времени. После четырёх сыгранных матчей армейцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги.

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