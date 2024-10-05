Видео: Шакил О'Нил выиграл в споре с одним из лучших новичков WNBA $ 100 тыс.

Легендарный центровой и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил во время одного из рекламных мероприятий выиграл у одной из лучших баскетболисток и дебютантки сезона-2024 женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Энджел Риз $ 100 тыс.

Два звёздных игрока Государственного университета Луизианы Шакил и Энджел были замечены вместе на баскетбольной площадке во время рекламного мероприятия. Риз поспорила с О'Нилом, когда он собирался выполнить штрафной бросок, что, если он его реализует, то она даст ему $ 100 тыс. Ответ Шакила не заставил себя ждать, и он забросил мяч в корзину.

За свою карьеру игрока О'Нил реализовал 52,7% бросков со штрафной линии.

Баскетболистка «Чикаго Скай» Энджел Риз является одной из лучших на паркете в нынешнем сезона.