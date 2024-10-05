Звезда НБА ответил фанату, который увидел его за покупкой презервативов с проституткой

Звёздный центровой НБА Стивен Адамс, являющийся игроком «Хьюстон Рокетс», в социальных сетях затроллил фаната, который заявил о том, что однажды видел, как Адамс покупал презервативы вместе с проституткой в местной аптеке.

Фанат. Однажды я увидел Стивена Адамса в аптеке CVS в Сансете в Эхо-парке с проституткой, и он покупал презервативы.

Стивен Адамс. В тот день я был с твоей мамой. Нужно было быть в безопасности.

Адамс принял участие в драфте НБА 2013 года, на котором он был выбран «Оклахома-Сити Тандер» под общим 12-м номером, став первым новозеландцем, выбранным в первом раунде. Ранее Стивен продемонстрировал фотографию своей спальни, в которой находится один матрас.