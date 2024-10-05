Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Информация говорит сама за себя». Тренер «Пари НН» Козин — об игре с ЦСКА

«Информация говорит сама за себя». Тренер «Пари НН» Козин — об игре с ЦСКА
Комментарии

5 октября на нижегородской арене «Нагорный» состоится очередная игра в рамках Единой лиги ВТБ, в которой хозяева «Пари НН» примут действующего чемпиона — московский ЦСКА. Главный тренер нижегородского коллектива Сергей Козин прокомментировал предстоящую встречу.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играем против действующего чемпиона лиги, который ещё не потерпел ни одного поражения со старта сезона. Эта информация говорит сама за себя!» — приводит слова Козина пресс-служба «Пари НН».

Матч начнётся в 15:00 по московскому времени. После четырёх сыгранных матчей нижегородцы потерпели одно поражение, уступив «Уралмашу» в последней встрече.

Сейчас читают:
ЦСКА, «Зенит», «Локо» — лучшие на старте нового сезона Единой лиги. Закономерно?
ЦСКА, «Зенит», «Локо» — лучшие на старте нового сезона Единой лиги. Закономерно?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android