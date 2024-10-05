«Информация говорит сама за себя». Тренер «Пари НН» Козин — об игре с ЦСКА

5 октября на нижегородской арене «Нагорный» состоится очередная игра в рамках Единой лиги ВТБ, в которой хозяева «Пари НН» примут действующего чемпиона — московский ЦСКА. Главный тренер нижегородского коллектива Сергей Козин прокомментировал предстоящую встречу.

«Играем против действующего чемпиона лиги, который ещё не потерпел ни одного поражения со старта сезона. Эта информация говорит сама за себя!» — приводит слова Козина пресс-служба «Пари НН».

Матч начнётся в 15:00 по московскому времени. После четырёх сыгранных матчей нижегородцы потерпели одно поражение, уступив «Уралмашу» в последней встрече.