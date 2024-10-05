Журналист: когда имя Егора Дёмина объявили, статус рок-звезды для него был подтверждён

Североамериканский журналист и редактор сайта Lawless Republic, посвящённого университетской команде Бригама Янга (BYU) в NCAA, в которой также будет играть Егор Дёмин, Кэлвин Барретт поделился своим мнением о реакции болельщиков на российского баскетболиста.

«Вчера вечером российская баскетбольная звезда оказалась в центре внимания, и фанаты «Кугарз» были в полном восторге. Этот новичок, который получил самые высокие оценки в истории баскетбольной команды BYU (да, даже выше, чем Коллин Чендлер), и которого прогнозируют как выбор в лотерее НБА, вероятно, станет самым любимым игроком со времён легендарного Джеймса Тафта Фредетта (жаль только, что у него не было более запоминающегося прозвища).

Когда его имя объявили, статус рок-звезды для Егора был подтверждён. Он даже присоединился к фанатской группе ROC на некоторое время, чтобы принять участие в их ритуале Power», — приводит слова Барретта Lawless Republic.