Блогер из США: сотрудник «Кугарз» предложил помочь Егору Дёмину выбраться, но он отказался

Шон Макнайт, блогер из США, известный своими видео о семейной жизни, поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который в предстоящем сезоне NCAA будет играть за университет Бригама Янга (BYU).

«Познакомьтесь с Егором Дёминым, который обещает стать важной фигурой в конференции Big 12 в этом сезоне! Несмотря на то что его рассматривают как потенциальный выбор в лотерее драфта НБА, он остаётся невероятно добрым и скромным. Персонал его просто обожает! После мероприятия вокруг Егора собрались толпы поклонников, и один из сотрудников «Кугарз» предложил помочь ему выбраться.

Шон Макнайт и Егор Дёмин Фото: x.com/ShaunMcKnight

Однако Егор ответил: «Нет, я люблю этих людей!» Он оставался там до тех пор, пока не ушёл последний фанат, делая селфи и раздавая автографы каждому», — написал Макнайт в своей социальной сети, приложив совместную фотографию с Дёминым.