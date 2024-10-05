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Блогер из США: сотрудник «Кугарз» предложил помочь Егору Дёмину выбраться, но он отказался

Блогер из США: сотрудник «Кугарз» предложил помочь Егору Дёмину выбраться, но он отказался
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Шон Макнайт, блогер из США, известный своими видео о семейной жизни, поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который в предстоящем сезоне NCAA будет играть за университет Бригама Янга (BYU).

«Познакомьтесь с Егором Дёминым, который обещает стать важной фигурой в конференции Big 12 в этом сезоне! Несмотря на то что его рассматривают как потенциальный выбор в лотерее драфта НБА, он остаётся невероятно добрым и скромным. Персонал его просто обожает! После мероприятия вокруг Егора собрались толпы поклонников, и один из сотрудников «Кугарз» предложил помочь ему выбраться.

Шон Макнайт и Егор Дёмин

Шон Макнайт и Егор Дёмин

Фото: x.com/ShaunMcKnight

Однако Егор ответил: «Нет, я люблю этих людей!» Он оставался там до тех пор, пока не ушёл последний фанат, делая селфи и раздавая автографы каждому», — написал Макнайт в своей социальной сети, приложив совместную фотографию с Дёминым.

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