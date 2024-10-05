«Профессию предавать не буду». Елевич — о предложении работать мясником

75-летний заслуженный тренер России, отмечающий 5 октября свой юбилей, Сергей Елевич рассказал о трудном периоде в своей жизни, когда ему представлялась возможность сменить баскетбольную деятельность на работу мясником.

«В то время были серьёзные проблемы с финансированием, было очень тяжело. В 91‑м целый год вообще не получал зарплату. Мне друзья даже предлагали пойти мясником в магазин на хорошую зарплату — 700 или 800 рублей. Но я сказал, что свою профессию предавать не буду», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Елевич — основатель БК «Химки», а также преподаватель известного университета физической культуры, расположенный в Санкт-Петербурге, — Лесгафта.