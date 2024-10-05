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Легенды футбола Тьерри Анри и Роналдиньо посетили предсезонный матч «Денвера» и «Бостона»

Легендарные футболисты Тьерри Анри и Рональдиньо стали зрителями во время вчерашнего предсезонного матча между командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс» в Абу-Даби.

Матч между действующими чемпионами лиги «Бостоном» и победителем сезона-2022/2023 «Денвером» открывал серию предсезонных матчей НБА. Победителями во вчерашней встрече в Абу-Даби вышли представители «Селтикс». Лучшим в составе «Бостона» стал Пэйтон Притчард, набравший 21 очко (шесть трёхочковых попаданий).

Анри и Роналдиньо на матче Фото: Anadolu/Getty Images

Анри — чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций.

Роналдиньо — чемпион мира, обладатель «Золотого мяча» (2005), лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.

Анри с поклонницей Фото: Anadolu/Getty Images

Звезда «Денвера», чемпион лиги и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в Париже Никола Йокич также сделал селфи с Анри перед встречей с «Бостоном».