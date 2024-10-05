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Легенды футбола Тьерри Анри и Роналдиньо посетили предсезонный матч «Денвера» и «Бостона»

Легенды футбола Тьерри Анри и Роналдиньо посетили предсезонный матч «Денвера» и «Бостона»
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Легендарные футболисты Тьерри Анри и Рональдиньо стали зрителями во время вчерашнего предсезонного матча между командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс» в Абу-Даби.

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 14, Портер - 12, Уэстбрук - 12, Строутер - 11, Ннаджи - 10, Гордон - 7, Тайсон - 6, Чанчар - 6, Браун - 5, Шарич - 5, Янг - 4, Александер - 3, Пикетт - 3, Маррей - 3, Джордан - 2, Уотсон, Уильямс, Холл, Холмс, Джонс, Макглотан
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Тейтум - 12, Петерсон - 10, Уайт - 9, Уолш - 9, Браун - 8, Дэвисон - 7, Хозер - 7, Тиллман - 6, Корнет - 6, Кета - 6, Холидэй - 4, Скапинцев - 2, Порзингис, Уокер, Уотсон, Хорфорд, Спрингер, Харпер Мл., Шейерман

Матч между действующими чемпионами лиги «Бостоном» и победителем сезона-2022/2023 «Денвером» открывал серию предсезонных матчей НБА. Победителями во вчерашней встрече в Абу-Даби вышли представители «Селтикс». Лучшим в составе «Бостона» стал Пэйтон Притчард, набравший 21 очко (шесть трёхочковых попаданий).

Анри и Роналдиньо на матче

Анри и Роналдиньо на матче

Фото: Anadolu/Getty Images

Анри — чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций.

Роналдиньо — чемпион мира, обладатель «Золотого мяча» (2005), лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.

Анри с поклонницей

Анри с поклонницей

Фото: Anadolu/Getty Images

Звезда «Денвера», чемпион лиги и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в Париже Никола Йокич также сделал селфи с Анри перед встречей с «Бостоном».

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