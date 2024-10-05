Елевич оценил перспективы «Химок» на возвращение в Единую лигу

Заслуженный тренер России Сергей Елевич, отмечающий сегодня, 5 октября, свой 75-й день рождения, рассказал о шансах БК «Химки» вернуться к выступлениям в Единой лиге ВТБ. Напомним, Елевич является основателем подмосковной команды.

«Я вложил в „Химки“ всю свою душу. 11 лет, которые я провёл в этом клубе, были достойными. Сейчас далёк от «Химок» и уже не принимаю никакого участия в жизни клуба. Конечно, им нужно искать серьёзного спонсора, но, получится это или нет, не могу сказать. Требования у Единой лиги к участникам сейчас очень строгие, и вернуться обратно будет непростой задачей», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Ранее Сергей Николаевич рассказал о том, как в 90-е мог сменить баскетбольную деятельность на работу мясником.