Тренер «Бостона» Маззулла рассказал, чему научился у Пепа Гвардиолы

Главный тренер баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, чему смог научиться у звёздного менеджера футбольного коллектива «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Самое большое, что вы можете взять у Гвардиолы, — это умение добиваться успеха… Он был достаточно любезен, чтобы поделиться своей мудростью, и я благодарен за это», — сказал Маззулла на пресс-конференции в Абу-Даби после предсезонной игры с «Денвер Наггетс».

Напомним, во время финала НБА в сезоне-2023/2024 между «Селтикс» и «Даллас Маверикс» Гвардиола присутствовал на арене «Бостона» и поддерживал команду. Также сообщалось, что Маззула и Гвардиола не единожды встречались и обсуждали тактические моменты как футбола, так и баскетбола.