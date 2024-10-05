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Вембаньяма назвал стартовую пятёрку, которая закончила бы сезон без поражений

Вембаньяма назвал стартовую пятёрку, которая закончила бы сезон без поражений
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20-летняя французская звезда клуба «Сан-Антонио Спёрс» и лучший новичок в минувшем сезоне-2023/2024 Виктор Вембаньяма назвал стартовую пятёрку из нынешних и прошлых игроков лиги, которая не проиграла бы ни одного матча в регулярном сезоне, закончив его со счётом 82-0.

Непобедимая пятёрка по мнению Вембаньямы:

Разыгрывающий: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);
Атакующий защитник: Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);
Лёгкий форвард: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
Тяжёлый форвард: Тим Данкан («Сан-Антонио Спёрс»);
Центровой: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Ранее Вембаньяма рассказал, кто из игроков WNBA вдохновляет его.

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