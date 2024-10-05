Вембаньяма назвал стартовую пятёрку, которая закончила бы сезон без поражений

20-летняя французская звезда клуба «Сан-Антонио Спёрс» и лучший новичок в минувшем сезоне-2023/2024 Виктор Вембаньяма назвал стартовую пятёрку из нынешних и прошлых игроков лиги, которая не проиграла бы ни одного матча в регулярном сезоне, закончив его со счётом 82-0.

Непобедимая пятёрка по мнению Вембаньямы:

Разыгрывающий: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);

Атакующий защитник: Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);

Лёгкий форвард: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);

Тяжёлый форвард: Тим Данкан («Сан-Антонио Спёрс»);

Центровой: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Ранее Вембаньяма рассказал, кто из игроков WNBA вдохновляет его.