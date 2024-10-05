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«У нас самый сильный чемпионат после Испании». Елевич — о возвращении команд в еврокубки

«У нас самый сильный чемпионат после Испании». Елевич — о возвращении команд в еврокубки
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил уровень российских клубов в случае возвращения в Евролигу и другие еврокубки.

«В Европе Единая лига котируется очень высоко. Я пристально за этим слежу и знаю, что говорю. У нас самый сильный чемпионат после Испании. Когда вернёмся в еврокубковые турниры, точно там не затеряемся даже после перерыва.

Важно, что в России сейчас очень серьёзное отношение к баскетболу. В частности, строится много дворцов, что, несомненно, будет способствовать развитию нашего вида спорта в стране», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Ранее Елевич рассказал о перспективах «Химок», основателем которых он является, для возвращения в Единую лигу.

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