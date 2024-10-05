«Пари НН» обыграл ЦСКА в рамках Единой лиги, попав трёхочковый бросок за 1.7 сек до конца

5 октября на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялась игра в рамках Единой лиги ВТБ, в котором местный клуб «Пари НН» принимал действующего чемпиона Лиги — московский ЦСКА. Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 77:75(18:19, 10:18, 24:20, 25:18). Это первое поражение ЦСКА в сезоне-2024/2025.

Лучшим игроком в составе хозяев стал Обри Доукинс, набравший 21 очко (три из шести трёхочковых попадания), пять подборов и одну передачу. На счету Доукинса ключевое дальнее попадание в концовке матча. Неманья Джуришич набрал 12 очков.

Наибольшую результативность у армейцев продемонстрировал Мело Тримбл, записавший на свой счёт 16 очков, пять подборов, одну передачу и один перехват. Сербская звезда Алекса Аврамович набрал шесть очков.