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Пари Нижний Новгород — ЦСКА. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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«Пари НН» обыграл ЦСКА в рамках Единой лиги, попав трёхочковый бросок за 1.7 сек до конца

«Пари НН» обыграл ЦСКА в рамках Единой лиги, попав трёхочковый бросок за 1.7 сек до конца
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5 октября на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялась игра в рамках Единой лиги ВТБ, в котором местный клуб «Пари НН» принимал действующего чемпиона Лиги — московский ЦСКА. Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 77:75(18:19, 10:18, 24:20, 25:18). Это первое поражение ЦСКА в сезоне-2024/2025.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
77 : 75
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 21, Джуришич - 12, Наталл - 11, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Хоменко - 5, Гант - 4, Карпенков - 4, Чадов - 3, Шеперд - 1, Захаров, Зоткин
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Курбанов - 10, М'Бай - 9, Аврамович - 6, Джекири - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Ухов, Карпенко

Лучшим игроком в составе хозяев стал Обри Доукинс, набравший 21 очко (три из шести трёхочковых попадания), пять подборов и одну передачу. На счету Доукинса ключевое дальнее попадание в концовке матча. Неманья Джуришич набрал 12 очков.

Наибольшую результативность у армейцев продемонстрировал Мело Тримбл, записавший на свой счёт 16 очков, пять подборов, одну передачу и один перехват. Сербская звезда Алекса Аврамович набрал шесть очков.

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