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Видео: бросок, принёсший победу «Пари НН» в концовке матча с ЦСКА в Единой лиге

Видео: бросок, принёсший победу «Пари НН» в концовке матча с ЦСКА в Единой лиге
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Сегодня, 5 октября, завершился очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором нижегородский «Пари НН» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 77:75 в пользу домашней команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
77 : 75
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 21, Джуришич - 12, Наталл - 11, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Хоменко - 5, Гант - 4, Карпенков - 4, Чадов - 3, Шеперд - 1, Захаров, Зоткин
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Курбанов - 10, М'Бай - 9, Аврамович - 6, Джекири - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Ухов, Карпенко

Американский форвард «Пари НН» Обри Доукинс сыграл решающую роль, забросив трёхочковый при счёте 75:74 в пользу ЦСКА за 1,7 с до конца основного времени. В результате счёт изменился на 77:75 в пользу «Пари НН».

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Лучшим игроком в составе хозяев стал как раз Обри Доукинс, набравший 21 очко (три из шести трёхочковых попадания), пять подборов и одну результативную передачу.

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