Видео: бросок, принёсший победу «Пари НН» в концовке матча с ЦСКА в Единой лиге

Сегодня, 5 октября, завершился очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором нижегородский «Пари НН» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 77:75 в пользу домашней команды.

Американский форвард «Пари НН» Обри Доукинс сыграл решающую роль, забросив трёхочковый при счёте 75:74 в пользу ЦСКА за 1,7 с до конца основного времени. В результате счёт изменился на 77:75 в пользу «Пари НН».

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Лучшим игроком в составе хозяев стал как раз Обри Доукинс, набравший 21 очко (три из шести трёхочковых попадания), пять подборов и одну результативную передачу.