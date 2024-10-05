Чемпион НБА Кендрик Перкинс назвал топ-5 игроков всех времён

Чемпион НБА 2008 года, а также известный аналитик в мире баскетбола Кендрик Перкинс назвал пятёрку лучших игроков всех времён.

По мнению Перкинса, этот топ-рейтинг выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс (дебют карьеры в 2003 году; является действующим игроком «Лос-Анджелес Лейкерс»);

2. Мэджик Джонсон (дебют карьеры в 1979 году; всю свою карьеру играл за «Лос-Анджелес Лейкерс» и завершил её в 1996 году);

3. Карим Абдул-Джаббар (дебют карьеры в 1969 году; на момент завершения карьеры в 1989-м Абдул-Джаббар был абсолютным лидером НБА по количеству набранных очков (38 387), однако 7 февраля 2023 года Карим уступил первое место Леброну Джеймсу);

4. Тим Данкан (дебют карьеры в 1997 году; на протяжении 19 лет выступал за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс» и завершил карьеру в 2016 году);

5. Шакил О'Нил (дебют карьеры в 1992 году; в 2011-м завершил карьеру, а с 2016 года был внесён в Зал славы баскетбола).